Buntes Festival

Die Veranstaltungsreihe »Kultur im Freien« wurde 2020 ins Leben gerufen, um die Kultur auch in Krisenzeiten wiederzubeleben. Dabei hat das Open-Air Festivalformat gezeigt, wie viel Kraft in Live-Veranstaltungen steckt. Nach dem großen Erfolgen in der Vergangenheit hat man sich für dieses Jahr wieder viel vorgenommen. Die Festivalsaison beginnt im Mai und läuft an den insgesamt fünf Veranstaltungsorten Herrenberg, Holzgerlingen, Nebringen, Sindelfingen und Wildberg bis in den August. Beste Stimmung ist dabei garantiert!

Das Konzept von »Kultur im Freien« ist denkbar einfach: In lockerer Atmosphäre mit kühlen Getränken und leckerem Essen wird bei der erfolgreichen Veranstaltungsreihe ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm geboten. Gemütliche Paletten Lounges und Klapp- oder Liegestuhl mit Flair sorgen an allen Veranstaltungsorten für ordentlichen Flair. Egal ob die Zuschauer auf dem Marktplatz in der historischen Altstadt von Herrenberg, auf der kleinen, feinen und gemütlichen Grünfläche an Wanner‘s Vis-à-Vis mit Blick ins Maurener Tal in Holzgerlingen, in traumhafter Kulisse mit Blick auf den Natur-Badesee des ARAMIS Tagungs- und Sporthotel in Nebringen, vor der einzigartigen Panorama des Glaspalasts in Sindelfingen oder in der historischen Schlossanlage Wildberg zu Gast sind, das Festival hat an jedem Abend mitreißende Top-Acts zu bieten. An

insgesamt acht Tagen je Veranstaltungsort– mit Ausnahme der viertägigen »Kultur im Freien« Veranstaltung in Wildberg– gibt es eine bunte Mischung aus Comedy, Musik und Mundart zu erleben. Dabei geben sich bekannte Stimmungsgaranten wie Bernd Kolhepp in seiner Rolle als Hämmerle, Patrick Bopp vom Gesangsensemble »Fuenf«, oder die beiden Ulknudeln Ernst und Heinrich genauso die Klinke in die Hand wie tolle Tribute-Bands, wie »Graceland«, »Stoned« oder »The Beatles Revival Band«, und herausragende

musikalische Talente, wie »Strings unplugged« oder »Dicke Fische«. Auch Zauberkunst vom zweifachen Weltmeister Topas und Schaurige Weinkrimis sind im breitgefächerten Programm zu finden. Kurzum: Bei »Kultur im Freien« ist für jeden etwas dabei. Es lohnt sich vorbeizuschauen!

alle Infos, Tickets und Termine: www.kulturimfreien.de

Die »Kultur im Freien«-Locations

Herrenberg Do. 19. bis So. 29. Mai, Marktplatz

Holzgerlingen Do. 2. bis So. 12. Juni, Grünfläche an Wanner‘s Vis-à-Vis

Nebringen Do. 16. bis So. 26. Juni, ARAMIS Tagungs- und Sporthotel

Sindelfingen Do. 28. Juli bis So. 6. August, Parkplatz am Glaspalast

Wildberg Do. 25. bis So. 28. August, Historische Schlossanlage