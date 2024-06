Buntes Programm beim Metzinger Sommer ab 14. Juli

Der Sommer steht vor der Türe und mit ihm auch jede Menge tolle sommerliche Highlights, das Team der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, kurz MMT, war wieder kreativ und für die warmen Tage gibt’s viele Aktionen im Gepäck. Der »Metzinger Sommer« bietet in den kommenden Sommermonaten 2024 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen!

Die zweite Auflage des After Work auf dem Metzinger Marktplatz am 13. Juni war der Auftakt der sommerlichen Veranstaltungen in Metzingen – und wieder ein voller Erfolg! Die Veranstaltung ist eine weitere Aktion im Rahmen der 2023 neu ins Leben gerufenen Initiative #kaufimstädtle.

Am 14. Juli startet das sportliche Großevent des Jahres: Der 14. Ermstal-Marathon gekoppelt mit dem verkaufsoffenen Sonntag und der Charity-Aktion »We stand together« zugunsten der Metzinger Vereine. Umrahmt wird das sportive Großereignis mit einem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein unter dem Motto »Metzingen plantscht«. Für die Kleinen wird ein sommerliches Rahmenprogramm geboten, die Highlights sind eine 18 Meter lange Wasserrutsche in der Stuttgarter Straße sowie ein großes Aquascooter-Becken auf dem Rathausplatz. Hier können sich die Kids im Wasser austoben und das kühle Nass so richtig genießen! Das Besondere daran: Beide Wasserattraktionen sind für die Besucher kostenlos! Ergänzend dazu ist für alle, die nicht beim Wasservergnügen teilnehmen möchten, in der Reutlinger Straße eine Seifenblasenkünstlerin unterwegs, die viele Kinderaugen und auch erwachsene Augen zum Leuchten bringen wird. Für gute Stimmung sorgt der musikalische Walking-Act der »Galopping Guitars« die in der Reutlinger-und Stuttgarter Straße unterwegs sind. Der diesjährige Sommer in Metzingen ist voll mit

einem bunten Strauß an Events, denn gleich zwei Wochen später am 26. Juli folgt dann ein weiteres Highlight: Die »Metzinger SummerCityBeats« – das zweite Innenstadt Event dieses Jahr am Rathausplatz. Und ein ganz besonders erfreuliches Highlight: Die Veranstaltung wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Mit diesen Veranstaltungen soll die Metzinger Innenstadt langfristig und nachhaltig belebt werden. Die Geschäfte der Outletcity Metzingen laden an diesem Freitag zum Late Night Shopping bis 24 Uhr ein, die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt haben bis 21 Uhr geöffnet. Aber auch so gibt’s beim Metzinger Sommer wieder viel zu entdecken und zu erleben: Denn das Sommerfeeling und die Sommerdeko, mit neuen farbenfrohen Lampions, in der Innenstadt sollen den Gästen das Gefühl von »Sommer & Sonne« suggerieren – nicht zuletzt durch den beliebten und bunt dekorierten Fotopoint am Rathaus – der darauf wartet, dass die Besucher mit einem Foto den Metzinger Sommer für immer festzuhalten.

Der Sommerabend im Weinberg, der am 10. August von 17 bis 22 Uhr rund um das Herlishäusle Metzingen stattfinden wird, bildet den krönenden Abschluss der diesjährigen Sommer Veranstaltungen. Den Sonnenuntergang in den malerischen Weinbergen genießen – eine außergewöhnliche Abendstimmung ist hier garantiert und wird – wie auch in den Vorjahren – wieder viele Besucher aus der Umgebung anlocken.

Expand Foto: objektiv betrachtet photography

14. Ermstal Marathon mit verkausfoffenem Sonntag

So. 14. Juli, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Metzingen

Metzinger SummerCityBeats

Fr. 26. Juli, 18 bis 24 Uhr Marktplatz, Metzingen

Sommerabend im Weinberg

Sa. 10. August, 17 bis 22 Uhr, Herlishäusle, Metzingen

www.metzingen.de/events