Buntes Programm im Naturtheater Heidenheim

Mit drei Bühnen und vier Produktionen pro Jahr gehört das Naturtheater Heidenheim in den fast 100 Jahren seines Bestehens zu den wichtigsten Kulturträgern des Landkreises Heidenheim. Rund 42.000 Besucher allein im Sommer zieht das Naturtheater auf die zweitgrößte Freilichtbühne des Landes Baden-Württemberg. In diesem Jahr kann sich das Publikum auf die drei Eigenproduktionen »Showtime – The sound of music«, »Alice im Wunderland« und »Die drei Musketiere« freuen.

Alle guten Dinge sind drei – das dachte sich wohl auch das Naturtheater Heidenheim für seine Sommersaison. Denn gleich drei Eigenproduktionen werden auf der zweitgrößten Freilichtbühne Baden-Württembergs aufgeführt. Die dritte im Bunde ist nun bereits zum fünften Mal die Produktion »Showtime – The sound of music«, mit der die vereinseigene Musical Company stets für reichlich Zulauf und Begeisterung gesorgt hat. Mitglieder des Vereins zeigen wieder, dass ihre Singstimme ebenso stark ist wie die Sprechstimme. In diesem Jahr haben sie sich für ihr neues Programm das Thema »Quer durch die Musiklandschaften« ausgesucht – man darf gespannt sein, welche Songs und Hits sie sich dazu ausgesucht haben.

Dazu gibt es natürlich wie eh und je die beiden Sommerinszenierungen. Für die Kinder warten Herzkönigin, Grinsekatze, der verrückte Hutmacher und allerhand vergnügliche Abenteuer in »Alice im Wunderland«. Auch für die Erwachsenen stehen Abenteuer auf dem Spielplan: »Die drei Musketiere« nehmen auf der Schlossbergbühne den Kampf gegen Kardinal Richelieu auf und die degenfechtenden Draufgänger versprechen ordentlich Spannung. Und diese drei Produktionen sind noch immer nicht alles, was im Sommer im Naturtheater im Sommer geboten sein wird.

Traditionell wird auch in diesem Jahr wieder die Bühne den Profis der »Musical Night« gehören, die das breite Spektrum der Welt der Musicals zeigen werden. Und geslammt wird ebenfalls wieder, denn der »Poetry Slam« ist in Heidenheim auch schon zur Tradition geworden. Dabei sind sprachgewaltige Teilnehmer am Start, die Wortgewitter vom Feinsten liefern werden. Ein großes buntes Programm für das Publikum wird also vom Naturtheater bereitet – und von seinen Mitgliedern, die ja nicht nur in diesem Jahr nach dem Musketier-Motto »Einer für alle, alle für einen« ehrenamtlich rührig sind.

Sommersaison im Naturtheater Heidenheim, So. 22. Juni bis Sa. 30. August, Naturtheater Heidenheim, alle Infos & Termine: www.naturtheater.de