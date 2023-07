Burg Stettenfels: The Bänd in the Länd

Aus dem »Vereinigten Lachwerk Süd« wurde »The Bänd in the Länd«. Nach jahrelangen gemeinsamen Kabarett-Auftritten widmen sich Werner Koczwara und Ernst Mantel den besten Songs der Pop- und Rockgeschichte und covern diese. Von »Dancing Queen« über „Come together“ von den Beatles bis zu „Riders on the storm“ von the Doors ist alles dabei. Das ganze wird natürlich mit einem schwäbischen Touch interpretiert. Die bundesweit bekannten Schwaben-Kabarettisten strapazieren die Lachmuskeln und stehen nicht umsonst für erstklassigen Humor.

Mantel& Koczwara, Di. 25. August, 20 Uhr, Burggraben, Burg Stettenfels