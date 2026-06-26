Burgfestspiele Stettenfels: Der Name der Rose (ab 17.7.26)

Eine Serie rätselhafter Todesfälle erschüttert die Gemeinschaft der Mönche. Der Franziskanermönch William von Baskerville und sein Schüler Adson folgen der Spur des Mörders – und geraten in einen Strudel aus Intrigen, Machtkämpfen und fanatischem Glauben. Auf ihrer Spurensuche dringen sie immer tiefer in die dunklen Geheimnisse des Klosters ein, und bald steht auch ihr Leben auf dem Spiel. Besucher erwartet ein Theaterabend, der Krimi mit Geschichte verbindet – durchzogen von Mystik, untermalt von gregorianischem Gesang, hautnah im Burggraben.

Premiere: Fr. 17. Juli, 20:30 Uhr, Burggraben, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burgfestspiele-stettenfels.com