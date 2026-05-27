Burgschauspiele Leofels: Kasimir und Karoline, 12.06. bis 04.07.

Auf dem Jahrmarkt treffen Hoffnung, Liebe und gesellschaftliche Realität aufeinander: Kasimir wurde entlassen und verliert zunehmend den Glauben an seine Zukunft, während Karoline das Leben genießen und dem Alltag entfliehen möchte. Zwischen Vergnügen, Eifersucht und neuen Bekanntschaften geraten beide immer weiter auseinander. Unterschiedliche Erfahrungen, soziale Gegensätze und enttäuschte Träume treiben einen Keil zwischen sie – bis sie sich schließlich verlieren, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Theaterstück von Ödön von Horváth.

Spieltermine: Fr. 12., Sa. 13., Mi. 17., Fr. 19., Sa. 20., Di. 23., Fr. 26., Sa. 27., Di. 30. Juni sowie Fr. 3. und Sa. 4. Juli, Burg Leofels, Ilshofen, burgschauspiele.de