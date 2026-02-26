Der finale Meilenstein – Bushidos Abschiedsshow, 12.03.26

Bushido kehrt zurück: Am 12. März macht er mit seiner »Alles wird gut«-Abschiedstour in der Schleyer-Halle Halt. Nach der umjubelten »König für immer«-Tour 2024 mit über 150.000 Besuchern verspricht der Rapper ein letztes, noch gewaltigeres Live-Erlebnis. Anis Mohamed Youssef Ferchichi begeisterte zuletzt mit energiegeladenen Shows, starken Emotionen und detailreichen Bühneninszenierungen. Die Arenen bebten, die Fans rappten jede Zeile mit. 2026 setzt Bushido mit seiner Abschiedstour einen finalen Meilenstein für seine lange Karriere – inklusive Titel-Wunschliste, bei der das Publikum seine Lieblingssongs wählen kann.

Bushido, Do. 12. März, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, musiccircus.de