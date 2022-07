c² Sommernächte auf dem Sonnendach im Schlossgarten – Insel Mainau

Musik liegt in der Luft – Beim bunten Kultur- und Konzertprogramm unter dem Sonnendach auf der Insel Mainau erfahren die Besucher*innen Unterhaltung in einer ganz besonderen Atmosphäre. Die überdachte Open-Air-Bühne der Insel Mainau befindet sich in unmittelbarer Nähe der barocken Schlossanlage, eingebettet in traumhaftem Ambiente der Blumeninsel. Unter dem Motto „C² Sommernächte“ finden die folgenden Shows im August vor dieser traumhaften Kulisse statt.

PATRICIA KELLY

Als drittältestes Kind der weltbekannten Kelly Family wuchs Patricia Kelly mit TV-Auftritten, Millionen von Fans weltweit und zahlreichen Nummer-eins-Hits im gleißenden Rampenlicht auf. Nach dem überwältigenden Bühnen-Comeback der Familienmitglieder kehrt Patricia zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. 2022 und 2023 geht die Ausnahmekünstlerin mit ihrem gleichnamigen Album auf deutschlandweite UNBREAKABLE-Tour!

DUI DO ON DE SELL

Sympathisch, authentisch und „saumäßig“ schlagfertig - so haben Petra Binder und Doris Reichenauer alias Dui do on de Sell in den letzten Jahren die Spitze des süddeutschen Kabaretts im Sturm erobert. Bei regelmäßig ausverkauften Veranstaltungen und diversen ARD- und SWR-Sendungen lassen die Vollblut-Kabarettistinnen ihr Publikum „brüllen“ vor Lachen.

SCHWOBA KOMEDE

Die »Schwoba Komede« ist ein loser Zusammenschluss befreundeter schwäbischer Mundartkünstler. Nach einer gemeinsamen CD treten sie nun auch gemeinsam auf die Open Air Bühne der Insel Mainau – wettersicher und im grünen Ambiente des Schlossgartens!

Tickets:

c2concerts.de/tickets . 0711 – 2 555 555 und bei allen bekannten VVK-Stellen