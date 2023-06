Cabaret im Schauspielhaus Stuttgart

Das Stück spielt in den 1920er Jahre in Berlin. Eine Zeit, geprägt von extremer Armut und hemmungslosem Genuss. Hier verliebt sich der amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw in die Sängerin Sally Bowles. Sie ist der gefeierte Star der Show und träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Clifford schlägt sich als Englischlehrer durch und schreibt an einem Roman. Als Sally arbeitslos wird, zieht sie zu dem jungen Schriftsteller. Sie werden ein Paar und planen eine gemeinsame Zukunft. Doch der beginnende faschistische Terror lässt die Träume schnell zerplatzen. Das Musical erzählt von der Liebe in den Wilden Zwanzigern und von ihrem Scheitern angesichts der nationalsozialistischen Machtergreifung.

ab Sa. 3. Juni, 19.30 Uhr, Schauspielhaus, Stuttgart, schauspiel-stuttgart.de