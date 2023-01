Eine einzigartige Erfahrung aus Licht, Tanz und Musik – so lässt sich das Programm »The Art of Flamenco« des Gitarrenduos Café del Mundo beschreiben. Zusammen mit der Flamencotänzerin Mercedes Pizarro tritt Café del Mundo am 10. Februar in der Stadthalle Künzelsau auf. Der Flamenco, die Musik des magischen Südens, lebt ungebrochen seit vielen tausend Jahren. Er ist nostalgisch und zeitlos zugleich, voller Anmut, Leidenschaft und geheimer Kraft. Im Herzen dieser Musik begegnen einander Europa, Afrika und der Orient.

Café del Mundo, Fr. 10. Februar, 19.30 Uhr

Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de