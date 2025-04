Calaloo, 17.05.25

Seit 2016 bringt das Quartett Calaloo den fast vergessenen Musikstil Calypso wieder in Erinnerung. Das Genre, dessen Wurzeln in Trinidad und Tobago liegen, hatte seine goldene Zeit in den 30ern und 40ern des vergangenen Jahrhunderts und löste später in den USA einen Boom aus, der erst mit dem Aufkommen des Rock‘n‘Roll zu Ende ging. Die Songs aus Trinidad und Tobago werden ergänzt mit Stücken in spanischer, portugiesischer und griechischer Sprache. Highlights sind auch Stücke aus dem arabischen und westafrikanischen Kulturkreis.

Sa. 17. Mai, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net