Wenn draußen der Winter Einzug hält, bringt »California Affair« das kalifornische Lebensgefühl direkt auf die Bühne. Die Band präsentiert ein energiegeladenes Best-of der Red Hot Chili Peppers und lässt dabei mehr als vier Jahrzehnte Musikgeschichte lebendig werden. Das Repertoire reicht von den funkgeladenen Anfängen der frühen Uplift-Mofo-Ära bis zu den melancholischen und melodischen Klängen der John-Frusciante-Phase. Mitreißende Grooves, hypnotische Gitarrenriffs und leidenschaftlicher Gesang prägen den Sound der Formation. Dabei stehen nicht nur die großen Hits, sondern auch die unbändige Spielfreude der kalifornischen Rocklegenden im Mittelpunkt.

California Affair, Fr. 4. Dezember, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de