Calmus Ensemble, 25.09.25

Furchteinflößend und düster, mondhell, träumerisch und romantisch – von der Dämmerung bis zur Morgenröte: Die Nacht hat viele Facetten. Das Calmus Ensemble erweckt sie alle zum Leben. Mit Schlafliedern gleitet das Publikum auf Schloss Kapfenburg hinüber ins Land der Träume, wo es Geschichten wie Stings »Moon over Bourbon Street« erwarten. Zur Geisterstunde in der Walpurgisnacht erreicht die Träumerei ihren Höhepunkt – und die Nacht wird zum Tag, wenn sich Hexen und Gespenster zum Tanz versammeln. Mit der Morgendämmerung holt Vogelgezwitscher die Zuhörenden zurück aus dem Land der Träume. Seit über 25 Jahren macht es sich das Leipziger Calmus Ensemble zur Aufgabe, in seinen Konzertprogrammen Geschichten zu erzählen, klassisches Repertoire mit musikalischen Neuentdeckungen zu verknüpfen – und dabei die Menschen zu berühren.

Calmus Ensemble, Donnerstag, 25. September, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, schloss-kapfenburg.de