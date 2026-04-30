Calum Scott, 05.05.26

Mit seiner unverwechselbaren Stimme verbindet Calum Scott Schmerz, Hoffnung und Liebe zu intensiven Songs, die weltweit berühren. Seinen Durchbruch feierte er mit der gefühlvollen Interpretation von Robyns Song Dancing On My Own, die ihm eine BRIT-Award-Nominierung einbrachte. Seitdem gilt er als Stimme einer Generation und begeistert mit Titeln wie »You Are The Reason« oder »Rise«. Mit dem Album »Avenoi«r schlägt er ein neues Kapitel auf. Es beschreibt die Sehnsucht, Erinnerungen rückwärts zu erleben – geprägt von Rückblick, Reue, Hoffnung und Liebe. Scotts Musik begleitet Menschen durch prägende Lebensmomente und entfaltet live besondere Kraft.

Calum Scott, Fr. 5. Juni, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.vaddi-concerts.de