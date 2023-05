Calwer Klostersommer 2023

Das Programm des Calwer Klostersommers 2023 ist komplett: Elf Abendveranstaltungen mit einer enormen Bandbreite zwischen klassischer Musik, Pop, Rock und Comedy werden auch in diesem Jahr das Publikum in der einzigartigen Kulisse verzaubern. Mit dabei ist Hubert von Goisern am Donnerstag, 27. Juli. Im Gepäck hat er ein neues Programm, einen neuen Ton, eine musikalische Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Tina Turners großen Hits erklingen am Freitag, 28. Juli, beim Calwer Klostersommer. Tina T. hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Original so authentisch wie nur möglich auf die Bühne zu bringen. Max Giesinger wird sein Publikum im Hirsauer Kloster am Samstag, 29. Juli, begeistern. Nach langem Warten kann wieder gemeinsam getanzt und gesungen werden. Am Sonntag, 30. Juli, steht Stefanie Heinzmann auf der Bühne im Kreuzgang. Die erfolgreiche Schweizer Pop- und Soul-Sängerin feiert gemeinsam mit dem Publikum das 15-jährige Jubiläum ihrer Solokarriere. Nur einen Tag später, am Montag, 31. Juli, gibt Nena ein Konzert im Hirsauer Kloster. Die berühmte Sängerin hat auch etwas zu feiern, denn 2023 fliegen ihre »99 Luftballons« seit 40 Jahren um die Welt. Die Schwabinger Jungs von der Spider Murphy Gang, zeigen mit ihrem Unplugged-Konzert am Dienstag, 1. August, dass sie keine schlichte Popband oder NDW-Combo sind. Viel zu früh starb der Ausnahmekünstler Freddy Mercury. Mit seiner Band Queen feierte er Mega-Erfolge. Am Mittwoch, 2. August, leben seine Hits beim Calwer Klostersommer wieder auf: »The Music of Queen – Live »ist die zurzeit wohl beste Queen-Tribute-Show mit dem »jungen Freddie«. Am Donnerstag, 3. August, rocken »Wanda« die Bühne in Hirsau. Die Band überzeugt mit Texten über das Leben, die Liebe und den Tod. »SWR1 Pop und Poesie in Concert – Die 80er Show« nimmt das Publikum am Freitag, 4. August, mit auf eine Reise durch das vielleicht spannendste Musik-Jahrzehnt aller Zeiten. Mit ihrer einzigartigen Stimme machte Amy Winehouse den Sound der 1960er Jahre wieder populär. Dale Davis, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihr musikalisches Erbe am Leben zu erhalten. Er gründete The Amy Winehouse Band, die am Samstag, 5. August, eine Hommage auf die Bühne bringen. Den krönenden Abschluss des Calwer Klostersommers in Hirsau erlebt das Publikum am Sonntag, 6. August, bei »Kloster in Flammen«.

Calwer Klostersommer, 27. Juli bis 6. August, Kloster Hirsau, Calw

