Calwer Klostersommer in Hirsau 2024

roße Namen, erstklassige Produktionen und eine einmalige Location: Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden 2024 wieder die Kulisse des Sommerfestivals „Calwer Klostersommer in Hirsau“. Rund 15.000 Zuschauer strömen jedes Mal zu dem hochkarätigen Kulturereignis im Nordschwarzwald, das seinesgleichen sucht.

Spektakuläre Abendveranstaltungen mit einer enormen Bandbreite von klassischer Musik, Pop und Rock bis Comedy werden das Publikum des Calwer Klostersommers in Hirsau in der einzigartigen Kulisse verzaubern. Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul werden vom 25. Juli bis zum 4. August zum inzwischen 15. Mal das Veranstaltungsgelände des unvergleichlichen Sommerfestivals einrahmen.

Kings Of Floyd

Mit dabei sind die Kings Of Floyd. Die gefeierten Meister der Pink Floyd-Tribute-Band-Szene sind zurück und bringen am Donnerstag, 25. Juli, erneut das legendäre Erbe der progressiven Rockikonen auf die Bühnen. Mit ihrer unvergleichlichen musikalischen Brillanz und einer mitreißenden Live-Performance versprechen sie ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans von Pink Floyd. Kings Of Floyd sind bekannt für ihre atemberaubenden Reproduktionen der zeitlosen Hits von Pink Floyd. Von "Comfortably Numb" über "Wish You Were Here" bis hin zu "Another Brick in the Wall" begeistern sie das Publikum.

Duo Graceland + Philharmonie Leipzig - A Tribute to Simon & Garfunkel

Lieder wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Beim Calwer Klostersommer 2024 werden am Freitag, 26. Juli, diese Welthits in einem einzigartigen Arrangement zu hören sein: Die Philharmonie Leipzig und die Band Graceland präsentieren „A Tribute to Simon & Garfunkel“. Der Abend steht unter dem Motto „Classic meets Folkrock“ – zelebriert von einem Duo, das den Originalen ausgesprochen nahekommt, und einem Orchester, das bereits in New York, in Chicago, Moskau, Mumbai oder Peking sein Können unter Beweis gestellt hat. Die Konzertbesucher erwartet ein Abend voller Emotionen, eine Hommage an die 60-er und 70-er Jahre und Songs, die jeder mitsingen kann.

Alphaville

Die legendäre Band Alphaville wird am Montag, 29. Juli, in Hirsau auf der Bühne stehen wird. Mit ihrem Album "Eternally Yours" sorgten Alphaville für ein großes Comeback und überraschten damit die gesamte Musikbranche. Das war die perfekte Vorbereitung für ein großes Jubiläum: 1984 - vor genau 40 Jahren - erschien das Alphaville-Debüt "ForeverYoung". Neben dem titelgebenden Track beinhaltet es mit "Big In Japan" und "Sounds Like A Melody" zwei weitere Welthits, die Musikgeschichte geschrieben und Alphaville für alle Zeiten einen festen Platz im Pop-Olymp gesichert haben.

Konstantin Wecker

Mit einem neuen Trio-Programm „Lieder meines Lebens“ gewährt Konstantin Wecker 2024 beim Calwer Klostersommer in Hirsau sehr persönliche Einblicke in sein Schaffen. Am Dienstag, 30. Juli, steht er im Kreuzgang auf der Bühne. Lieder prägen sein Leben - seit über 50 Jahren. Für Konstantin Wecker ist dies Grund genug, die vergangenen Jahrzehnte auf unzähligen Bühnen für sich und sein Publikum Revue passieren zu lassen. Mit dem neuen kammermusikalischen Programm „Lieder meines Lebens“ präsentiert der Münchner Musiker, Komponist und Autor gemeinsam mit seinem Pianisten Jo Barnikel und der Cellistin Fany Kammerlander seine persönlichen poetischen Highlights – von den Anfängen bis heute. Darunter werden Klassiker sein wie „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“, den in den 70er-Jahren geschriebenen „Willy“, „Wut und Zärtlichkeit“, „Manchmal weine ich sehr“, aber auch „Die Irren“ aus seiner allerersten LP „Die sadopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus Wecker“. Das Publikum darf sich auch auf die eine oder andere Überraschung mit fast schon vergessenen Songs freuen.

Die Füenf + Eure Mütter

Die beiden erfolgreichsten Spaßformationen Süddeutschlands, Die Füenf + Eure Mütter, stehen beim Calwer Klostersommer 2024 für ein letztes Spektakel gemeinsam auf der Bühne, zwei Monate bevor Die Füenf ihre große Abschiedstour beenden. Der Doppelschlag steht am Mittwoch, 31. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Programm. Die sieben Freunde plus der eine, den keiner leiden kann, haben musikalische Comedy und komische Musik im Gepäck, werden das Publikum beim Calwer Klostersommer in Hirsau zum Kreischen bringen und am Schluss werden eventuell auch alle ein bisschen gemeinsam weinen.

