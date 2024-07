Calwer Klostersommer in Hirsau ab 25. Juli

Große Namen, erstklassige Produktionen und eine einmalige Location: Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden 2024 wieder die Kulisse des Sommerfestivals »Calwer Klostersommer in Hirsau«. Rund 15.000 Zuschauer strömen jedes Mal zu dem hochkarätigen Kulturereignis im Nordschwarzwald, das seinesgleichen sucht. Spektakuläre Abendveranstaltungen mit einer enormen Bandbreite von klassischer Musik, Pop und Rock bis Comedy werden das Publikum verzaubern. Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul werden vom 25. Juli bis zum 4. August zum inzwischen 15. Mal das Veranstaltungsgelände des unvergleichlichen Sommerfestivals einrahmen. Mit dabei sind die Kings Of Floyd. Die gefeierten Meister der Pink Floyd-Tribute-Band-Szene sind zurück und bringen am Donnerstag, 25. Juli, erneut das legendäre Erbe der Rockikonen auf die Bühnen. Mit ihrer unvergleichlichen musikalischen Brillanz und einer mitreißenden Live-Performance versprechen sie ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans von Pink Floyd. Lieder wie »Sound of Silence«, und »Mrs. Robinson« machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Beim Calwer Klostersommer werden am Freitag, 26. Juli, diese Welthits in einem einzigartigen Arrangement zu hören sein: Die Philharmonie Leipzig und die Band Graceland präsentieren »A Tribute to Simon & Garfunkel«. Der Abend steht unter dem Motto »Classic meets Folkrock«. Die legendäre Band Alphaville wird am Montag, 29. Juli, in Hirsau auf der Bühne stehen wird. Mit ihrem Album »Eternally Yours« sorgten Alphaville für ein großes Comeback und überraschten damit die gesamte Musikbranche. Das war die perfekte Vorbereitung für ein großes Jubiläum: 1984 - vor genau 40 Jahren - erschien das Alphaville-Debüt »ForeverYoung«. Mit einem neuen Trio-Programm »Lieder meines Lebens« gewährt Konstantin Wecker beim Calwer Klostersommer in Hirsau sehr persönliche Einblicke in sein Schaffen. Am Dienstag, 30. Juli, steht er im Kreuzgang auf der Bühne. Die beiden erfolgreichsten Spaßformationen Süddeutschlands, Die Füenf und Eure Mütter, stehen beim Calwer Klostersommer 2024 für ein letztes Spektakel gemeinsam auf der Bühne, zwei Monate bevor Die Füenf ihre große Abschiedstour beenden. Der Doppelschlag steht am Mittwoch, 31. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Programm.

Calwer Klostersommer

Do. 25. Juli bis So. 4. August, Kloster Hirsau, Calw

Karten gibt es unter www.klostersommer.de, bei den bekannten

Vorverkaufsstellen, über die Hotline 01805 700 733 oder unter

www.reservix.de, alle Infos unter www.klostersommer.de