Elf Abendveranstaltungen mit einer enormen Bandbreite von klassischer Musik, Pop und Rock bis Comedy werden das Publikum des Calwer Klostersommers in Hirsau in der einzigartigen Kulisse verzaubern. Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul werden vom 25. Juli bis zum 4. August zum inzwischen 15. Mal das Veranstaltungsgelände des unvergleichlichen Sommerfestivals einrahmen. Mit dabei ist die legendäre Band Alphaville, die am Montag, 29. Juli, in Hirsau auf der Bühne stehen wird. Mit ihrem Album »Eternally Yours« sorgten Alphaville für ein großes Comeback und überraschten damit die gesamte Musikbranche. Das war die perfekte Vorbereitung für ein großes Jubiläum: 1984 - vor genau 40 Jahren - erschien das Alphaville Debüt »Forever Young«. Neben dem titelgebenden Track beinhaltet es mit »Big In Japan« und »Sounds Like A Melody« zwei weitere Welthits, die Musikgeschichte geschrieben und Alphaville für alle Zeiten einen festen Platz im Pop-Olymp gesichert haben. Die beiden erfolgreichsten Spaßformationen Süddeutschlands, Die Füenf und Eure Mütter, stehen beim Calwer Klostersommer 2024 für ein letztes Spektakel gemeinsam auf der Bühne, zwei Monate bevor »Die Füenf« ihre große Abschiedstour beenden. Der Doppelschlag steht am Mittwoch, 31. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Programm. Die sieben Freunde plus der eine, den keiner leiden kann, haben musikalische Comedy und komische Musik im Gepäck, werden das Publikum beim Calwer Klostersommer in Hirsau zum Kreischen bringen und am Schluss werden eventuell auch alle ein bisschen gemeinsam weinen. Den krönenden Abschluss des Calwer Klostersommers in Hirsau erlebt das Publikum bei »Kloster in Flammen« am Sonntag, 4. August. Eingerahmt in die atemberaubende Kulisse der Klosterruine St. Peter und Paul verspricht die harmonische Verbindung von opulenter klassischer Musik und musiksynchronem Feuerwerk wieder einen doppelten Genuss – für Auge und Ohr.

Calwer Klostersommer 2024

Do. 25. Juli bis So. 4. August, alle Abendveranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr, die Ausnahme ist der Auftritt von Chris de Burgh und das Konzert der Panikpreisträger, die beide bereits um 19.30 Uhr anfangen Kloster Hirsau, Calw,

