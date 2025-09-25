Cara: 20th Anniversary Tour, 23.10.25

Die multinationale Band Cara feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Best-of-Programm, das musikalisch und emotional Maßstäbe setzt. Mit traumwandlerischer Sicherheit verschmelzen die Stimmen von Gudrun Walther und Kim Edgar, begleitet von virtuosen Instrumentalstücken auf Fiddle, Uilleann Pipes, Piano und Gitarre. Cara steht für musikalische Exzellenz, innovative Arrangements und eine Bühnenpräsenz, die das Publikum verzaubert. Ein Abend voller Klangmagie und keltischer Seele. Mit Cara steht eine Band auf der Bühne, die weltweit tourt und dennoch schon viele Jahre die intime Atmosphäre in Niederstetten genießt und sich darauf freut, auch hier ihr Jubiläum zu feiern.

Do. 23. Oktober, 20 Uhr, Kult, Niederstetten, www.kultur-tourismus-niederstetten.de