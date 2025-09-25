Carmela de Feo: La Signora, 30.10.25

Die aus dem Ruhrpott stammende Komikerin Carmela de Feo, besser bekannt als »La Signora«, kommt nach Uhingen. In ihrem neuen Programm »Meine besten Knaller« vereint La Signora Höhepunkte aus ihren bisherigen Shows und bringt damit eine Mischung aus Musik, Comedy und satirischen Einlagen auf die Bühne. Das Publikum erwartet ein Abend voller Szenenwechsel – von Gesang und Tanz bis hin zu skurrilen Dialogen und spontanen Aktionen. Carmela de Feo, die Komikerin mit den italienischen Wurzeln, die für ihren scharfzüngigen Humor und ihre überdrehte Bühnenfigur berüchtigt ist, nimmt kein Blatt vor den Mund und bewegt sich zwischen Provokation und Situationskomik. Die Veranstaltung richtet sich an Zuschauer, die Lust auf einen abwechslungsreichen Abend mit pointierter Comedy haben – unterhaltsam, schräg und garantiert nie langweilig.

Carmela de Feo, Do. 30. Oktober, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de