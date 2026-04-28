Carolin No: On&On, 08.05.26

Die Geschichte von Carolin No ist die Geschichte einer großen Liebe: Einer Liebe zweier Menschen zueinander und einer Liebe zu Musik voll Licht und Schatten, zu tiefgründigen Texten voll unerfüllter Träume. Seit nunmehr 20 Jahren leben Carolin No alias Carolin und Andreas Obieglo diese Liebe und dieses Leben. Das Live-Programm von Carolin No baut auf den facettenreichen Songs des neuen Albums »On&On« auf und bietet Dynamik, Kontraste und instrumentale Farben. Es ist Musik, die von der Intimität zwei perfekt aufeinander eingespielter Musiker lebt. Direkt ins Herz gehende Worte, das Wechselspiel zwischen stillen Momenten und hymnischen Sounds sowie Carolins unvergleichliche Stimme, die den schnellen Songs Kraft und den Balladen Tiefe verleiht.

Fr. 8. Mai, 20.30 Uhr, Rathaussaal Crailsheim, kultic.de