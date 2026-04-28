Carrington/Brown, 18.06.26

Hommagen von Pop bis Oper und von Jazz bis Bollywood: wenn Colin Brown, Rebecca Carrington und Cello »Joe« auf die Bühnen der Welt treten, ist kein Genre sicher. Mit britischer Coolness und einer Extraportion Flair begeisterte das ungewöhnliche Duo Fans wie Sir Simon Rattle, Yo-Yo Ma oder den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Und bei ihrem letzten Auftritt in Weikersheim lachte auch hier das Publikum Freudentränen.

Do. 18. Juni, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, tauberphilharmonie.de