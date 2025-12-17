Cash-n-Go: A-cappella, die begeistert, 31.01.26

Cash-n-Go gehört zu den A-cappella-Formationen, die ihr Publikum im Sturm erobern. Mit brillanten Stimmen, feinem Humor und spürbarer Leidenschaft schaffen die sechs Sänger eine einzigartige Mischung aus Anspruch und Unterhaltung – von Rock, Pop und R&B über Schlager und Balladen bis hin zu Jazz. Seit 2002 stehen Christina Bianco, Thomas Haala, Wayne Wegener, Thomas Steingruber, Markus Schmoll sowie seit 2019 Julian Rivera-Dempf gemeinsam auf der Bühne. Unterschiedliche Persönlichkeiten, ein unverwechselbarer Ensembleklang – und Shows, die mit Witz, Charme und überraschenden Momenten fesseln.

Sa. 31. Januar, 19.30 Uhr, Kultursaal im Schloss Schrozberg, www.schrozberg.de