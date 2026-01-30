Cavalluna - Tor zur Anderswelt, 07. und 08.03.26

Cavalluna präsentiert mit »Tor zur Anderswelt« eine magisch-fantastische Show, die das Publikum in andere Welten entführt. Die Zuschauer dürfen sich auf beeindruckende Effekte, mitreißende Choreografien und 56 wunderschöne Pferde freuen. Erzählt wird die Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die ihre Zeichnungen Wirklichkeit werden lassen kann. Nach der Verbannung aus ihrem Dorf muss sie in einer fremden Welt dunklen Mächten trotzen, um ihre Magie zurückzugewinnen. Die Show bietet ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie: fesselnde Musik, beeindruckendes Bühnenbild, ein internationales Tanzensemble und talentierte Pferde aus ganz Europa.

Cavalluna - Tor zur Anderswelt, Sa. 7. & So. 8. März, Sa. 14 & 19 Uhr, So. 13 & 17.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, cavalluna.com