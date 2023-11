Cavalluna: Europas beliebteste Pferdeshow

Europas beliebteste Pferdeshow ist wieder auf Tour. Die Zuschauer dürfen sich im aktuellen Programm in eine unglaubliche Welt auf dem asiatischen Kontinent entführen lassen und wunderschöne Pferde, höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik erleben – eingebettet in eine fantastische Geschichte, die Groß und Klein begeistern wird. Die Show erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte aus dem alten Asien: Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde – ein Zeichen besonderen Talents – wird aufgrund einer Weissagung vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder sich selbst verwirklichen und seine Begabungen frei ausleben kann. Wird sie es schaffen, das sagenumwobene Land zu erreichen?

Cavalluna, Sa. 2. & So. 3. März 2023, Sa. 14 & 19 Uhr, So. 13 & 17.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.cavalluna.com