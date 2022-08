Cave 61: Jazz-Highlights im September

Die Sommerpause ist zuende, die neue Saison ist da. Im Heilbronner Kult-Jazzclub Cave 61 geben sich wieder Qualitätsmusiker die Klinke in die Hand. Los geht es am 1. September mit dem traditionellen Sommerfest. Um 20 Uhr spielen Ruth Sabadino & Band, feat. Werner Acker. Hier treffen erfrischende Eigenkompositionen auf geliehene Songs, überraschende deutsche Texte auf englische Lyrics, Jazz & Groove. Am 8. September folgt das Markus Harm Quartett, am 15. September das Dominik Schürmann Trio feat. Max Ionata und am 29. September können sich Jazzfans auf einen Auftritt des Trio 77 freuen. Die Gruppe mit Wolfgang Lackerschmid, Thomas Stabenow und Michael Kersting präsentiert eine faszinierende Reise durch den gelebten, zeitlosen Jazz von den siebziger Jahren bis heute.

Jazzclub Cave 61

Lauffener Str. 2, 74081 Heilbronn

Alle Termine und Infos unter www.cave61.de