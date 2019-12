Cäcilienmesse und Violinkonzert

Chor- und Orchesterkonzert in St. Gumbertus

Am Sonntag, den 8. Dezember findet ein Chor- und Orchesterkonzert in St. Gumbertus statt. Auf dem Programm stehen die Cäcilienmesse für Chor und Orchester von Charles Gounod und das Violinkonzert e-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Solistin des Violinkonzerts ist die aus Ansbach stammende Martina Trumpp. Sie hat sich in den letzten Jahren als Solistin, Kammermusikerin, sowie Dozentin etabliert und konzertierte mit den Düsseldorfer Symphonikern, dem Wiener Kammerorchester und dem Kurpfälzischen Kammerorchester. Die Cäcilienmesse von Charles Gounod musizieren die Solisten Silke Herold-Mändl (Sopran), Thomas Gropper (Bass), die Ansbacher Kantorei und das Ansbacher Kammerorchester unter der Leitung von Carl Friedrich Meyer.

Chor- und OrchesterkonzertSo. 8. Dezember, 17 Uhr, St. Gumbertus, Ansbach www.gumbertus.de