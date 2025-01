Celtic Rhythms am 15. Februar in Heidenheim

Mit Irischen Klängen, beeindruckender Tanzkunst und echten Show-Momente begeistert die »Pulse of Energy« -Tour von Ausnahmetänzer und Dance Captain- Andrew Vickers und seinem Ensemble.

Wer die lebendigen Melodien und energiegeladenen Tänze der grünen Insel live erleben möchte ist bei »Celtic Rhytms direct from Ireland« genau richtig. Die beeindruckende Irish Dance Show kommt mit ihrem aktuellen Showprogramm »Pulse of Energy« nach Heidenheim und entführt das Publikum nach Irland. Voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft, musikalischer Vielfalt und traumhaft schönen keltischen Melodien bringt das Tanzensemble um Andrew Vickers den Bühnenboden zum Beben. Die vollendete Körperbeherrschung der Tänzer und ihre Synchronität trotz der Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist, faszinieren. Besonders macht die Show nicht nur ihre Kombination aus Tapdance, Folklore und Musikshow, sondern auch, dass die Musik live gespielt wird - nichts kommt vom Band. Die Musiker der original irischen Live Band studierten irische Musik, meist in Limerick, der einzigen Universität weltweit, wo man das spezielle Musikgenre studieren kann. Neben den Klängen des Akkordeons und der Gitarre, sowie Tönen von der irischen Fiddel und Flöte, darf man sich auch auf echten gälischen Gesang freuen, der für Gänsehaut sorgt. Highlight der Show ist außerdem ein eindrucksvolles Music-Battle zwischen Vickers und dem Bodhran (irische Trommel) -Spieler Kiran Hardiman, die gemeinsam für beeindruckende Percussions-Effekte im Wechsel von Trommel und Stepptanz sorgen. Startänzer und Choreograph Andrew Vickers begeistert seit über zehn Jahren sein Publikum und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel auf der Bühne. Von Januar bis März tourt das Ensemble durch Deutschland und wird neben liebgewonnenen Traditionals und altbekannten Tänzen neue Musikstücke, neue Tänze und eine neu-konzipierte Lightshow auf die Bühne bringen.

Expand Foto: Heiko Kapeller

Sa. 15.Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, www.celticrhythms.de