Chin Meyers in Essingen, 11.10.25

»Geld regiert die Welt – aber wer bringt es zum Lachen?« Diese Frage steht im Zentrum von Chin Meyers neuer Kabarett-Comedy-Show. Bekannt für seinen scharfzüngigen Witz und sein feines Gespür für die Absurditäten der Wirtschaft, entlarvt Chin Meyer die komischen Seiten rund ums Geld. Der »Cash Man« nimmt bizarre Investmentstrategien, skurrile Finanzberater und die Lebenslügen nachhaltiger Kuschel-Investments genau unter die Lupe – und zeigt dabei, wie absurd die Jagd nach schnellem Reichtum sein kann. Gesungene und getanzte Finanzprodukte, windige Geschäftsmänner und die großen Blasen an den Märkten sind nur einige der Themen, die humorvoll und erhellend präsentiert werden. »Cash Man!« bietet nicht nur Kabarett-Liebhabern, sondern allen Interessierten einen Abend voller Lacher, Erkenntnisse und wertvoller Tipps.

Chin Meyer, Sa. 11. Oktober, 20 Uhr, Schloss-Scheune, Essingen, www.kultur-im-park.info