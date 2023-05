chorAL singt MESSIAH in Lauffen am Neckar

chorAL singt MESSIAH

Der christliche Popchor chorAL beginnt sein neues Riesenprojekt und wagt sich an das neueste Werk des Oslo Gospel Choir heran. Für ihre Qualität und Stil weltbekannt, startete der Oslo Gospel Choir mit seinem neuesten Programm „MESSIAH“. Das Musical beschreibt die Lebensgeschichte Jesu in verschiedenen Episoden und setzt die biblischen Geschichten vielfältig in Szene. Von Pop bis Country, von Gospel bis Rock, von Swing bis Folk. Der christliche Popchor der Evangelischen Allianz chorAL trägt dieses Werk als gesamter Chor, mit Solisten aus den eigenen Reihen und einer Liveband vor. Die Gesamtleitung übernimmt Chorgründerin Stephanie Heine-Groß. Die Sängerinnen und Sänger von chorAL verpacken einfühlsame und treffende Texte in hervorragende Chorpartien und Soli, bei denen die innige und persönliche Erfahrung jedes und jeder Mitwirkenden spürbar wird.

MESSIAH, Sa. 17. Juni, 19 Uhr, Evangelische Regiswindiskirche, Lauffen am Neckar