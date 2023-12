Chorales Gänsehauterlebnis

Andächtige Stille, Kerzenlicht und acht außergewöhnliche Sänger in traditionellen Mönchsgewändern. Diese mystischen Atmosphäre bietet Zuschauern eine ganz besondere Konzerterlebnis, das über die Grenzen von Zeit, Religion und Sprache hinaus reicht. Das Konzert ist ein Gänsehauterlebnis der besonderen Art: Mit mystischen Klängen verzaubern die acht ukrainischen Sänger des Ensembles The Gregorian Voices ihr Publikum. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Gregorianischer Choral, orthodoxe Kirchenmusik und geistliche Lieder und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barock treffen auf Klassiker der Popmusik: Klassiker wie »Hallelujah« über »My Way« bis »You raise me up« oder »The Sound of Silence« wurden im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert. alh

The Gregorian Voices,

Sa. 20. Januar, 19:30 Uhr, Evangelische Kirshe, Roigheim

Mi. 31. Januar, 19 Uhr, Salvatorkirche, Aalen,

www.the-gregorian-voices.de