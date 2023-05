Chorteam 2000 und Siegfried Liebl auf der Burg Stettenfels

Das Chorteam 2000 ist gekommen, um zu bleiben. 30 Jahre besteht das Chorteam und Siegfried Liebl bereits. Siegfried Liebl ist der Dirigent, Komponist und er arrangiert und prägt den Klang des Chorteams 2000 in ganz wesentlichen Zügen. Diese 30-jährige Zusammenarbeit wird nun mit einem mitreißenden Jubiläumskonzert gefeiert. 30 Jahre Chorteam und Siegfried Liebl bedeuten nicht nur neue Songs, Übung und Konzerte, sondern auch Spaß an hochwertigem Chorgesang, der mit Sicherheit auf das Publikum überschwappt. Eine Mischung aus modernem deutschem Pop, Musicalmelodien, Gospel, Swing, ein bisschen Rock und ein bisschen Klassik regen mal zum Nachdenken, mal zum Mitklatschen an und alles immer gewürzt mit einem Schuss Liebl’scher Überraschung.

Chorteam 2000, Sa. 24. Juni, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach