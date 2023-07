Christian Springer in Lauda-Königshofen: Nicht egal

Die Klugscheißer dieser Welt wissen immer, wo der Hammer hängt und was effektiv ist. Christian Springer weiß meistens nicht, wo sein Hammer liegt, geschweige denn der dazugehörige Nagel. Das ist nun wirklich egal. Aber da draußen gibt es Dinge, die sind eben nicht egal. Und darüber erzählt er. Im besten Fall in einer Mischung aus Feinheit und Bosheit. Und wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, muss die sprachliche Keule her. Christia Springer mischt sich gerne ein in das, was geschieht.

Sa. 26. August, 19.30 Uhr, Klein-Kunst-Bühne Ruthardt, Lauda-Königshofen

www.lauda-koenigshofen.de