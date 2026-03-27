Christine Eixenberger, 19.04.26

Christine Eixenberger ist eine vielseitige Schauspielerin und Kabarettistin, die nach einer Ausbildung zur Grundschullehrerin ins Bühnenfach wechselte und lange Zeit in der ZDF-Serie »Marie fängt Feuer« als Feuerwehrfrau zu sehen war. In ihrem Solo-Programm »Volle Kontrolle« erzählt sie humorvoll vom Zusammenleben in der Partnerschaft. Aus »Ich und Du« wird ein »Wir« mit allen kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Mit Tatkraft, Optimismus und einem Augenzwinkern meistert sie die Tücken des Lebens. Dabei reflektiert sie philosophisch über die Welt und verbindet turbulente Alltagsszenen mit scharfzüngigem Humor.

Christine Eixenberger, So. 19. April, 19 Uhr, Stadthalle Eislingen, stadthalle-eislingen.de