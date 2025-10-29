Christine Schütze, 22.11.25

»Also, mir wär‘ sie zu dünn!« feiert den feinen Unterschied. Zum Beispiel den zwischen sagen und meinen, den zwischen wissen und verstehen oder den zwischen weiblichen und männlichen (vermeintlichen) Idealtypen. Im Mittelpunkt der Beschäftigung mit der Liebe und den Worten, dem Alltag und den Sprachhülsen stehen wir alle, die deutsche Sprache und was man mit der wortgewaltig und klavierstimmig so alles machen kann. Christine Schütze ist ausgebildete Konzertpianistin. Ihre Nadeln der Satire sind fein, sind klein, aber nicht weniger spitz.

Sa. 22. November, 20.30 Uhr, Rathaussaal, Crailsheim, kultic.de