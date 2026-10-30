Christine Thürmer in Aalen, 13.11.26

Mehr als 65.000 Kilometer hat Christine Thürmer zu Fuß auf fünf Kontinenten zurückgelegt. In ihrer neuen Show berichtet die Abenteurerin von außergewöhnlichen Erlebnissen und zeigt, wie unterschiedlich Wandern weltweit sein kann. Von Asien über Europa bis in die Wildnis Amerikas und das australische Outback reichen ihre Erfahrungen. Mit Humor und Selbstironie erzählt Thürmer von Erdbeben, Taifunen, ungewöhnlichen Essgewohnheiten und kuriosen Begegnungen. Die vierfache Bestsellerautorin verbindet persönliche Geschichten mit praktischen Tipps und überraschenden Einblicken in die Outdoor-Kultur verschiedener Länder.

Christine Thürmer, Fr. 13. November, 20 Uhr, KubAA Aalen, stuttgart-live.de