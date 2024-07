Mit spektakulärer Pferdedressur, eindrucksvoller Akrobatik, Humor und viel Gefühl erzählt die ganz besondere Pferdeshow „Christmas on Horse – Der Kaiserball “ in Nördlingen die Geschichte der Kaiserin.

Die Reithalle ist in diesen Tagen ein Pferdezirkus, das verrät schon der Popcorngeruch im liebevoll geschmückten Restaurationszelt das für die Besucher fast keine Wünsche offen lässt. In der beheizten Showreithalle erwartet die Besucher, schon unser Oberst-Hofmarschall „Cornelius", um sie standesgemäß auf Ihre Reise zur Kaiserin „Sissi“ vorzubereiten. Als Oberst und Kammerzofe führen Hendrik Becker und Heidrun Hafen witzig und im Zusammenspiel mit dem Publikum durch das Leben der jungen Kaiserin, von Possenhofen über Bad Ischl, Wien, Ungarn und Madeira bis nach Venedig. Hendrik Becker ist Clown, Theaterpädagoge und Darsteller. Seit über 20 Jahren erdenkt er mit dem Theater Löwenherz immer wieder neue Mitmachtheaterstücke und theaterpädagogische Projekte mit dem Ziel, mit der Magie des Theaters möglichst viele unterschiedliche Menschen zu erreichen.

Michal Bednar, der mit seinem Team aus Tschechien anreist und weltweit bei Pferdeshows unterwegs ist, zeigt eine eindrucksvolle und gefühlvolle Freiheitsdressur mit 11 Pferden. Feinste Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, die zum Träumen einlädt.

Beim "Kaiserball" zelebriert außerdem der Ausnahmekünstler Ernest Palchikov vor der Kaiserin, dem Hofstaat und den Gästen beeindruckende Handstandakrobatik vom Feinsten. Mit Kraft und Eleganz zugleich verschmilzt er förmlich mit einem roten Tuch und lässt seine Handbalancen zur Kunst werden.

Diese ästhetisch präsentierte Höchstleistungen wurden bei zahlreichen Internationalen Festivals ausgezeichnet, unter anderen auch bei dem 31. Circus Festival in Monte Carlo.

Das und noch so vieles mehr erleben die Besucher in dem rund zweistündigen Programm. Edle Reitkunst auf erstklassig ausgebildeten Barockpferden. Friesen, Andalusier, Miniponys und viele mehr, sowie rasante Ungarische Trickreiter, werben um die Gunst der Zuschauer. Erstklassige Artistik, gepaart mit humorvoller Clownerie, machen den Besuch von "Christmas on Horse" unvergesslich. Erzählt wird die Geschichte von dem aufregenden Leben einer jungen Kaiserin, mit allen Höhen und Tiefen, und natürlich einem HAPPY END. Besucher dürfen sich verzaubern lassen von einem Feuerwerk der Emotionen.

Karten gibt es über www.christmas-on-horse.de oder direkt über www.reservix.de

Christmas on Horse, 26. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025, Reitstall Petra, Nördlingen