Christoph Heesch & Nuron Mukumi in Heidenheim, 07.11.26

Der Cellist Christoph Heesch und der deutsch-usbekische Pianist Nuron Mukumi verbinden technische Souveränität mit musikalischer Neugier. Ihre langjährige Zusammenarbeit ist geprägt von einem intensiven Dialog zweier eigenständiger Künstlerpersönlichkeiten. Heesch ist seit 2023 Erster Solocellist des SWR Symphonieorchesters und zählt zu den profilierten Cellisten seiner Generation. Mukumi hat sich international als vielseitiger Pianist etabliert, mit einem besonderen Interesse an der Spätromantik und selten gespieltem Repertoire. Ihr Programm an diesem Abend widmet sich Werken von Beethoven, Mozart und Schubert.

Christoph Heesch & Nuron Mukumi, Sa. 7. November, 19.30 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, lachenmann-music.com