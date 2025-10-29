Christoph Kuch: Selten so gelacht, 21.11.25

Christoph Kuch, Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Mentalmagie, präsentiert mit »Selten so gedacht« seine neue, abendfüllende Theatershow. Christoph Kuch ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch ein außergewöhnlicher Geschichtenerzähler. Das Publikum wird Teil eines einmaligen Erlebnisses, bei dem Gedanken Wirklichkeit werden, das Unerklärliche greifbar scheint und das scheinbar Alltägliche eine völlig neue Dimension erhält.

Fr. 21. November, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com