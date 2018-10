× Erweitern Christoph Sonntag

Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der neue Trend muss dabei nicht besser sein, sondern nur »trendy«. Quasi ein: »must have!« in seiner fulminanten Liveshow »Bloß kein Trend verpasst« rennt Christoph Sonntag höchstpersönlich den Trends hinterher, gibt also den »Trend-Jägermeister«, und checkt sie auf Herz und Nieren, damit sein Publikum mühelos »in« bleiben kann. Das ist entlarvend, meist peinlich für den Trend und immer zum Totlachen. Denn am Schluss hat Sonntag den vermeintlichen Megatrend so witzverwurstelt, dass er sich stets als ganz ganz kleines »must have le« entlarvt. Das ist wieder einmal bunt, schnell, sympathisch, sauglatt, frech, originell und einzigartig. Kurz: Sonntag ganz neu, also wie immer: der Alte!

Christoph Sonntag, So. 11. November, 20 Uhr, Theater Heilbronn

