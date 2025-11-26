Cinema of Dreams: Holiday on Ice zeigt die Magie des Kinos, 21. bis 25.01.26

»Cinema of Dreams« heißt die neue Produktion von Holiday on Ice, die vom 21. bis 25. Januar mit insgesamt neun Shows in der Porsche-Arena zu sehen sein wird. Bei der Premiere am Mittwoch, dem 21. Januar, dürfen sich die Fans auf ein besonderes Highlight freuen: Sänger und Entertainer Oli P. sowie seine Frau Pauline Petszokat, ehemalige Spitzensportlerin und Eiskunstläuferin, werden als Gaststars für gefühlvolle Momente sorgen.

Expand Foto: Oli.P. Pauline Petszokat & Oli.P

Das prominente Duo bildet ein echtes Dreamteam mit Gänsehautfaktor. Beide können auf erfolgreiche Karrieren zurückblicken: Oli P. als Musiker und Schauspieler, Pauline Petszokat als erfolgreiche Eiskunstläuferin. Bei Holiday on Ice stehen sie nun erstmals gemeinsam auf dem Eis und sind sich damit auch beruflich so nah wie nie zuvor. Während Oli P. seinen größten Hit »Flugzeuge im Bauch« live performt, antwortet Pauline mit einer emotionalen Choreografie auf dem Eis. Ein künstlerischer Dialog, der Nähe und Emotion auf einzigartige Weise vereint. Für das Ehepaar ist dieser Auftritt ein besonderes Erlebnis. Pauline beschreibt das gemeinsame Projekt als etwas »ganz Besonderes«, während Oli P. betont, dass ihre Beziehung zwar schon lange bestehe, aber diese Zusammenarbeit völlig neu sei: »Sie bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und zum ersten Mal verschmilzt beides auf einer Bühne.« Das Zusammenspiel von Gesang, Bewegung und Gefühl sorgt für ein emotionales Highlight, das sowohl Fans des Künstlers als auch Liebhaber des Eiskunstlaufs begeistern dürfte.

Die neue Show »Cinema of Dreams« widmet sich ganz der Magie des Kinos und entführt das Publikum in die faszinierende Welt des Films. Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Lichtspielhaus zum Leben erwecken und darin ihre eigenen Filme produzieren. Szene für Szene entsteht eine farbenprächtige Filmwelt, die auf dem Eis zum Leben erwacht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben dabei eine Vielfalt an Filmgenres, live und hautnah. Von nostalgischem Retro-Charme über funkelnden Glamour bis hin zu schillernder Science-Fiction spannt sich der Bogen der Inszenierung.

Beeindruckende Lichtshows, aufwendig gestaltete Kostüme und mitreißende Musikuntermalung sorgen dafür, dass jede Szene wie ein eigener Kinofilm wirkt. Modernste Projektionstechniken verschmelzen mit spektakulären Choreografien und schaffen ein immersives Erlebnis, das die Grenzen zwischen Film und Eiskunstlauf verschwimmen lässt. Insgesamt 37 internationale Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus mehr als zehn Nationen entführen das Publikum in eine Welt voller Freundschaft, Fantasie und Träume.

Die Show ist eine Hommage an die Kraft der Vorstellung, die Magie des Augenblicks und die Schönheit des Kinos auf funkelndem Eis.

Holiday on Ice, Mi. 21. bis So. 25. Januar, Mi. & Do. 19 Uhr, Fr. 16 & 19.30 Uhr, Sa. 13, 16.30 & 20 Uhr, So. 13 & 16.30 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, alle Infos, Tickets & Termine: holidayonice.de