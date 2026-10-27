Circle of Life – Die Fleiner TonArt begeistert mit außergewöhnlichem Konzertabend

Am 24. Oktober hat die Fleiner TonArt die Kulturhalle in Flein vor rund 450 Gästen in eine Bühne voller Emotionen, Energie und Lebensfreude verwandelt. Unter dem Motto „Circle of Life“ präsentierte der Chor sein Jahreskonzert und ging dabei musikalisch wie inszenatorisch neue Wege. Die Veranstaltung war ausverkauft und wurde zu einem großen Erfolg.

Den Auftakt bildete der bekannte Titelsong „Circle of Life“ aus dem Musical Der König der Löwen. Damit entführte der Chor das Publikum unmittelbar in die Welt der großen Fragen des Lebens.

Durch das Konzert führten zwei Sprecherinnen – ein Kind und eine Weise. In ihrem Dialog stellten sie Fragen, philosophierten über das Leben und begleiteten das Publikum auf einer Reise von der Geburt bis zum Lebensende. Dabei thematisierten sie Hoffnung, Liebe, Verzweiflung und Durchhaltevermögen ebenso wie die Erkenntnis, dass Fehler zum Leben gehören und nicht immer alles nach Plan verläuft. Gerade diese Höhen und Tiefen, Überraschungen und besonderen Momente machen das Leben aus.

Unter der Leitung von Tabea Raidt überzeugte die Fleiner TonArt mit einem abwechslungsreichen Programm. Unterstützt und begleitet wurde der Chor von der Band Lazy Jacks & Friends. Tänzerinnen des Tanztraums Flein ergänzten ausgewählte Songs mit beeindruckenden Choreografien und verliehen der Show zusätzliche Ausdruckskraft.

Das Repertoire spannte einen weiten Bogen zwischen schwungvollen, mitreißenden Songs und ruhigen, nachdenklichen Momenten. Besonders gut kamen Titel wie „Hoch hinaus“ von Tim Bendzko, „Love Runs Out“ von One Republic, „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams und „Feuerwerk“ von Wincent Weiss an. Die Mischung aus kraftvollem Chorgesang, Live-Band und Tanz sorgte für abwechslungsreiche Unterhaltung und begeisterte das Publikum.

Zum Finale wurde die Kulturhalle noch einmal zum gemeinsamen Klangraum. Die Chorleiterin animierte die Gäste zum Mitsingen. Bei bekannten Titeln wie „Simply the Best“, „Über den Wolken“, „Ohne dich“ und einem Roxette-Medley sang das Publikum begeistert mit. Die gemeinsame Stimmung machte deutlich, wie sehr Musik Menschen verbinden kann.

Nach dem Konzert konnten die Gäste den Abend bei einem Glas Sekt oder einem anderen Getränk sowie einem leckeren Fingerfood-Buffet gemütlich ausklingen lassen.

Der Veranstalter freut sich: „Circle of Life war ein Konzert, das in dieser Form für die Fleiner TonArt etwas ganz Besonderes darstellte. Mit einer gelungenen Mischung aus Musik, Tanz, Schauspiel und Emotionen entstand eine mitreißende Show, die fetzig und schwungvoll, zugleich aber auch ruhig und berührend war. Die Begeisterung der rund 450 Gäste und der lang anhaltende Applaus machten deutlich: Dieser Konzertabend wird noch lange in Erinnerung bleiben."