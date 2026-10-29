Circulus Modulatus in Ellwangen, 28.11.26

Zum Stadtjubiläum Ellwangens entstand 2014 mit »Ellwanger CHORäle« ein außergewöhnliches multimediales Kunstprojekt. Der Kulturverein Stiftsbund hatte Künstler eingeladen, zwölf Geschichten aus 1250 Jahren Stadtgeschichte musikalisch und bildnerisch zu interpretieren. Im Mittelpunkt stand die Band Circulus Modulatus. Nun kehren Christian Bolz, Tobias Knecht, Thomas Göhringer und Christoph Weigold gemeinsam mit Rezitatorin Amelie Köder noch einmal zu diesem Projekt zurück. Bolz vertonte die historischen Geschichten, Matthias Steuer wählte die Texte aus, Köder sprach sie für die begleitenden CDs ein. Die Geschichten erzählen von kuriosen Begebenheiten in Ellwangen.

Circulus Modulatus, Sa. 28. November, 20 Uhr, Atelier Kurz, Ellwangen, www.ellwangen.de