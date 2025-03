Circus of Fantasy‘s Love Revolution, 04.04.

In Love Revolution, die neue Show des Circus of Fantasy trifft Leidenschaft auf abwechslungsreiches Entertainment der Extraklasse. International erfolgreiche Künstler präsentieren den Zuschauern eine bunte Mischung aus Artistik, Tanz und Gesang. Aufwendige Kostüme, stimmungsgeladene Musik und spektakuläre Akrobatik bringen eine Crossover-Show der ganz besonderen Art auf die Bühne. Das Theater erstrahlt in einem beeindruckenden Lichtdesign, während die Darsteller mit abwechslungsreichen Choreografien die Gäste zu einer spannenden Reise einladen. Von gefühlvollen Klängen der Klassik, über mitreißenden Hard Rock bis zu modernen Beats - für jeden ist etwas dabei. Dominik Halamek, der Macher der Show, ist seit vielen Jahren an facettenreichen Inszenierungen, wie Theaterstücke oder Musicals, beteiligt und gestaltet unter anderem die Luftakrobatik-Nummern der europaweiten Erfolgsproduktion »Cavalluna«.

Fr. 4. April, 20 Uhr, Hangar, Crailsheim, circusoffantasy.de