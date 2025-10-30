Circus Relaxx: Magie, Artistik und Emotionen, 18.12. bis 8.1.26

Zum 22. Mal lädt die Familie Sperlich zum Reutlinger Weihnachtscircus ein – mit einer Show, die internationale Top-Artisten, preisgekrönte Acts und emotionale Unterhaltung vereint. Durch das 2,5-stündige Programm führt Timo Marc. Der charmante Berufsmagier begeistert mit Witz, Zauberkunst und seiner sympathischen Ausstrahlung. Die Truppe Mongoljingoo aus der Mongolei präsentiert gleich mehrere Highlights: eine elegante Hula-Hoop-Show, anmutige Kontorsions- und Handstandkunst sowie einen spektakulären Pfeilschuss mit den Füßen im Handstand – artistische Präzision trifft auf Tradition und moderne Showinszenierung. Sara, ebenfalls aus der Mongolei, gehört zur Weltspitze im Handstand-Equilibré. Ihre einarmigen Handstände, bekannt aus dem Cirque du Soleil, vereinen Kraft, Balance und Ausdruck. Für schwungvolle Action sorgt die Truppe Enkhee mit zwei energiegeladenen Darbietungen: Auf dem Schlappseil zeigen sie akrobatische Tricks in raschem Tempo, beim Schleuderbrett beeindrucken sie mit Sprüngen bis zu fünf Personen hoch.

Das italienische Duo The Skating Ernesto’s zeigt spektakuläre Rollschuh-Tricks, während Daniel Faltyny-Ernesto mit seiner Diabolo-Performance technische Perfektion unter Beweis stellt. Veronika Faltyny sorgt mit ihrer emotionalen Luftakrobatik für poetische Momente hoch in der Luft. Ein Höhepunkt ist das Todesrad von Duo Navas aus Ecuador. Für ihre waghalsige Performance wurden sie mit zwei Silbernen Clowns beim Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet. Die Familie Igen bringt mit Ziegen und Hunden liebevoll inszenierte Darbietungen in die Manege – artgerecht, charmant und voller Herz. Sängerin Sandy Müller begeistert mit ihrer facettenreichen Stimme – von Jazz bis Schlager – und verleiht dem Programm eine musikalische Seele. Der Reutlinger Weihnachtscircus bietet unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie – voller Lebensfreude, Vielfalt und Weltklasse-Artistik.

22. Reutlinger Weihnachtscircus: Fr. 19. Dezember bis Di. 6. Januar, täglich 15 und 19 Uhr, Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen, reutlinger-weihnachtscircus.de