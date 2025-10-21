SPASSIX Heilbronn: Ciro Visone im Interview

Am 6. November ist in Heilbronn wieder hemmungsloses Lachen angesagt – die SPASSIX Comedy-Nacht ist zurück. Mit dabei: Ciro Visone. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Fastnachts-Komiker hat wieder viele Geschichten aus seiner Pizzabäckerei im Gepäck.

Was gibt es neues aus deiner Pizzabäckerei?

Es wird zum Herbst hin auf jeden Fall ein neues Lied von mir geben – pünktlich zum Fasching. Ich bin ja einer der dienstältesten Fastnachts-Komiker. Der Song ist bereits geschrieben und muss nur noch fertiggestellt werden – am besten einfach auf Instagram Ausschau halten

Wie bist du zu deiner Bühnenpersona gekommen?

Ich selbst war nie Pizzabäcker, ich bin gelernter Werkzeugmacher. Aber meine Brüder waren allesamt in dem Metier und da habe ich immer in der Küche ausgeholfen. Da hatte ich auch schon immer meine Witze gemacht und so war es nur eine Frage der Zeit, bis ich für einen Gig engagiert wurde. Und der Rest ist Geschichte.

Spielst du in deiner Bühnenfigur gerne mit Klischees?

Na klar, da bietet sich Italien einfach für an. Frauengeschichten, Arbeitsscheu…wobei, ich habe 50 Jahre als Werkzeugmacher gearbeitet, ich bin selbst im wirklichen Leben also alles andere als arbeitsscheu. Aber das sind halt so bekannte Klischees. Oft stimmen die dann zu 99 Prozent gar nicht. Aber lustig bleibts ja.

Du spielst ja in deinen Programmen sehr gerne mit dem Publikum. Gab es da Interaktionen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?

Da war eine Damensitzung, bei der eine Frau in der ersten Reihe geschlafen hat. Ich hab dann plötzlich sehr laut geredet, sie ist aufgeschreckt und hat angefangen zu klatschen, obwohl es gar keinen Grund dafür gab (lacht). Dann war da eine junge Frau, die hat meinen ganzen Auftritt lang immer wieder gerufen „Ich bin 18! Ich bin 18!“ Hatte nix mit dem Programm zu tun und hat alle kolossal genervt. Irgendwann habe ich dann geantwortet „Mädchen, wenn du so weitermachst, wirst du keine 19!“ Aber ich mache immer klar, dass das alles nur Spaß ist.

Wie befasst sich der Pizzabäcker mit aktuellen Themen?

Gar nicht. Das können andere besser. Ist auch so ein Klischee – wir Italiener sind unpolitisch und wollen einfach nur leben. Aber man liest so viel schlimmes in der Zeitung, da müssen die Leute bei mir nicht auch noch damit konfrontiert werden.

Fühlst du dich thematisch manchmal eingeengt oder gibt dir der Pizzabäcker genug Freiheit?

Ich erweitere das ja immer und spiele neue Charaktere. In meinem aktuellen Programm „Pizza Al Capone“ spiele ich neben dem Pizzabäcker auch einen Mafiosi im Nadelstreifenanzug. Aber natürlich nicht der brutale Mafiosi, ich bin in dieser Rolle noch blöder (lacht). Francesco Visone ist der Bruder von Ciro – diesem Versager, wie er ihn dann nennt. Das macht eine Menge Spaß.

Du trittst am 6. November auch bei SPASSIX in Heilbronn auf. Worauf darf sich das Publikum freuen?

Kokolores (lacht). Ich mache Spaß und hoffe, das Publikum hat auch Spaß. Das Format ist spannend, ich habe ein paar schöne Geschichten, das wird also ein toller Abend.

Als Experte: Was sind die besten Pizzabeläge, was ist ein No-Go?

Ananas. Ohne Frage. Mein Neffe ist Pizzabäcker, der bietet Pizzen zwischen 9 und 11 Euro an – nur mit Ananas kostet 200 Euro. Komischerweise läuft die gar nicht (lacht). Der hat ein Statement auf seine Speisekarte gesetzt. Ananas geht gar nicht.

Ciro Visone SPASSIX-Auftritte am 6. November:

Road House Club: 19:30 - 19:55 Uhr

Jägerhaus: 20:20 - 20:45 Uhr

Weitblick da Franco: 21:10 - 21:35 Uhr

pane e vino: 22 - 22:25 Uhr

SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn, Do. 6. November, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Gruppenticket 20 € (bis 30.9.25), 23 € (ab 1.10.25)

Das Gruppenticket gilt ab 5 Personen und ist nur online verfügbar

Einzelticket 23 € (bis 30.9.25), 26 € (ab 1.10.25), 30 € an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

E-Ticket auf der Homepage. Hardticket bei den Lokalen und bei der Tourist Info Heilbronn

E-Tickets und alle Infos unter hn.spassix.de