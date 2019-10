Cirque du soleil präsentiert »Corteo« – Traumhaft schön

Über den Wolken ist die Freiheit ja bekanntlich grenzenlos. Und so schwingen sich die

FRANCIS BRUNAUD »Voll die Pfeife« mag sich im ersten Moment nicht besonders schmeichelhaft anhören – Geert Chatrou macht daraus allerdings einen Ehrentitel! Weltmeister im Pfeifen war er schon, mittlerweile sorgt er allabendlich bei »Corteo« für einen ganz besonderen Gänsehautmoment, wenn er als »The Whistler« ein herzergreifendes Ständchen bringt.

Akrobaten der neuen Cirque Du Soleil Show »Corteo« zu ungeahnten Höhenflügen auf. Wirbeln munter durch die Lüfte mittels trampolinähnlicher »Bouncing Beds«, der spektakulären »koreanischen Wiege« oder dem aus gleich sechs Recks bestehenden »Tournik«-Aufbau. Bis zum Horizont und noch viel weiter! Denn in der phantastischen Traumwelt von »Corteo« scheinen die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft gesetzt zu sein. Atemberaubend.

Er weiß alles über »Corteo«: Maxwell Batista, Presserepräsentant von Cirque du Soleil, gewährt Backstage einen Einblick in die kleinen und großen Geheimnisse der Show – wie die handgefertigten Stiefel des Giant Clowns oder effektives Packen, schließlich müssen Woche für Woche 22 Trucks bei »Corteo« nach einem ausgeklügelten System beladen werden.

Spektakulär. Hohe Kunst in ungeahnten Höhen.

Schwindelerregende Höhen

Gleich zu Beginn der Show zeigt das Artisten-Ensemble beispielsweise an drei optisch opulenten Kronleuchtern in schwindelerregender Höhe grandiose Kunststücke und hebt die klassische

Höchste Konzentration auch beim Training. Beinahe täglich arbeiten die Artisten daran, ihre Darbietungen weiterzuentwickeln. Dabei sind die Künstler extrem vielseitig. Alexandr Yudintsev (li.) ist eigentlich Teil der Trampolin-Truppe »Bouncing Beds«, trainiert aber auch mit seinen Kollegen die Cyr-Wheel-Nummer, um jederzeit einspringen zu können.

Trapez-Nummer dadurch auf ein so noch nie dagewesenes Level.

Dabei ist die Grundidee hinter »Corteo« eher trauriger Natur. Corteo ist die italienische Bezeichnung für eine Prozession – eine Parade, die sich in der Vorstellung des Clowns Mauro abspielt. Er erlebt das Ende seiner Zeit auf Erden in einer karneval-artigen Atmosphäre, begegnet in Träumen und Rückblenden noch ein letztes Mal alten Weggefährten, während über allem mitfühlende Engel wachen.

Santé d‘Amours Fortunato – geboren mit einem solchen Namen muss man fast schon zwangsläufig Künstlerin werden. Die Hulla-Hoop-Akrobatin und Chandeliers-Tänzerin hat viel Zeit in Deutschland verbracht und hier bereits an zahlreichen Varieté-Theatern ihr beeindruckendes Können unter Beweis gestellt, bevor sie zum Cirque Du Soleil stieß.

»Corteo« stellt dabei das Große dem Kleinen gegenüber, das Lächerliche dem Tragischen und die Magie der Perfektion dem Charme der Unvollkommenheit. Damit werden gleichermaßen Stärke und Zerbrechlichkeit des Clowns hervorgehoben und spielerisch in Szene gesetzt.

Akrobatik auf höchstem Niveau

In der Show verbindet sich dabei auch stets die Leidenschaft des Schauspielers mit der Anmut und Kraft des Akrobaten. »Corteo« versetzt den Zuschauer in eine Traumwelt voller Spaß und Spontanität – an einen magischen Ort zwischen Himmel und Erde.

Wichtiger Bestandteil der Show: Casper Kob ist als »Assistant Head of Rigging« zuständig für den Aufbau und die Sicherheit der akrobatischen Gerätschaften. Während der Show-Pause hat er bspw. nur zehn Minuten Zeit, mit seinem Team die koreanische Wiege und das 30 Meter lange Tramponet (eine Kombination aus Trampolin und Sicherheitsnetz) aufzubauen.

Ein ganz besonderer Ort eben, an dem sich seit über zehn Jahren mittlerweile auch Alexandr Yudintsev heimisch fühlt. Der Akrobat aus Kasachstan ist seit 2007 Teil der Cirque Du Soleil Familie und hat mit »Corteo« schon so einiges erlebt. Zunächst als Cyr-Wheel-Künstler und Teil der Bodenwippe-Truppe aktiv, sattelte er später um auf die »Bouncing Beds«, brachte sich selbst das Jonglieren mit den Diabolos bei und spielt in der aktuellen Produktion auch noch on top die Rolle des Clown August. Dabei war Cirque Du Soleil für den drahtigen Athleten keine Liebe auf den ersten Blick. »Ein Zirkus ohne Tiere – ich dachte, das muss doch langweilig sein«, beichtet Yudintsev im Gespräch mit MORITZ augenzwinkernd seine einstmals kindliche Naivität. Heute hat er sich nicht nur in die Show verliebt, sondern auch in seine Kollegin Santé d‘Amours Fortunato. Die vollführt nicht nur mit Hulla-Hoop-Reifen fantastische Kunststücke, sondern rekelt sich in luftiger Höhe auch elegant akrobatisch an den Kronleuchtern – »und das, obwohl ich früher Höhenangst hatte«, wie die attraktive Kanadierin nicht minder schelmisch zu Protokoll gibt. »Zuerst habe ich die Nummer immer nur knapp über dem Boden geübt, dann den Leuchter immer ein Stückchen höher gezogen.« Heute ist sie ganz oben angekommen und versetzt das Publikum allabendlich in Staunen.

Fitnessstudio statt Show- Produktion

Lucas Saporiti

Dazu werden die Nummern von den Künstlern nahezu täglich geübt. An Finessen wird ständig weitergetüftelt. Generell wird man Backstage bei »Corteo« das Gefühl nicht los, eher in einem Fitnessstudio als bei einer Show-Produktion zu sein. Ständig umgeben von sportlichen Athleten stehen in jeder freien Ecke Hantelbänke oder Laufbänder, an denen auch rund um die Uhr fleißig trainiert wird. Da kommt Geert Chatrou als willkommene Abwechslung gerade perfekt passend um die Ecke. Der sympathische Holländer pfeift ganz offensichtlich auf das sportliche Training - im wahrsten Sinne des Wortes. Er führt als Zirkusdirektor durch die Show und sorgt mit seiner »Whistler«-Solo-nummer für einen der ruhigeren Momente der Show – ein emotionaler Höhepunkt, der auf seine ganz eigene Weise in die »Corteo«-Traumwelt einlädt und das Publikum nicht minder beeindruckt - auch ohne spektakuläre Artistik. »Corteo steht eben dafür, die Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren, wie schön und erstaunlich das Leben sein kann«, zieht Trampolin-Künstlerin Betsy Zander am Ende des MORITZ-Besuchs bei »Corteo« in Boston ein nahezu perfektes Fazit und bringt die Quintessenz der neuen Cirque Du Soleil Show damit treffend auf den Punkt.

CIRQUE DU SOLEIL: »CORTEO« IN ZAHLEN ...

51 Artisten und Darsteller sind an der Show beteiligt, dazu kommen Backstage nochmals 60 weitere Personen inklusive 34 Technikern. Die internationalen Darsteller und Mitarbeiter repräsentieren mehr als 18 Nationalitäten, gesprochen wird u.a. Portugiesisch, Niederländisch und Russisch. In die 12,5 Meter lange Bühne ist eine Drehscheibe integriert, auf der rund 36 Meter Schienenstrecke verlegt wurden. Kostümdesignerin Dominique Lemieux schuf über 260 Kostüme für das Ensemble aus 900 verschiedenen Stoffen. Die kleinste Schuhgröße ist dabei ein Kinderschuh der Größe 35, der Größte hat Size 49. In Sachen Make Up werden für eine Spielzeit von einem Jahr über 200 Flaschen Flüssiggrundierung benötigt, hunderte Lidschatten, Rouge, Lippenstifte sowie 50 Liter Make-Up Entferner.

Cirque Du Soleil: Corteo, Mi. 18. - So. 22. Dezember, Porsche Arena, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de