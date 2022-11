Cirque du soleil in Stuttgart: Bestes Entertainment auf Eis

Cirque du Soleil präsentiert jetzt seine »coolste« Show aller Zeiten: Cirque du Soleil Crystal! Das einzigartige Arena-Spektakel vereint zirzensische Hochleistungen mit der Welt des Eiskunstlaufs. Die Show nimmt das Publikum mit auf eine wundersame, »eisige« Reise, bei der erstmals Eislauf, sensationelle Akrobatik und waghalsige Trapezartisten aufeinandertreffen.

Crystal ist die 42. Kreation des Cirque du Soleil und erkundet erstmals die artistischen Möglichkeiten auf Eis. Diese einzigartige Produktion vereint verblüffendes Eiskunstlaufen mit akrobatischen Bravourstücken. Das Publikum kann Weltklasse-Eisläufer und Akrobaten bei der Eroberung ihres neuen eisigen Terrains beobachten, wenn sie die Gesetze der Schwerkraft mit Geschwindigkeit und fließenden Bewegungen auf die Probe stellen. Die Protagonistin der Show Crystal ist eine kreative junge Frau, die sich missverstanden fühlt und die Balance verloren hat. Ihre Flucht aus der Realität führt auf einen gefrorenen See, wo sie durch das Eis bricht und in einer andere Welt fällt. In diesem Unterwasser-Universum, das ihrer eigenen Vorstellungskraft entspringt, trifft sie auf ihr Spiegelbild. Ihre Reflektion nimmt sie mit auf eine Reise durch diese neue Welt. Dabei erfährt Crystal viel über sich selbst und verwandelt nach und nach ihre Eigenarten in Kreativität. Mit dieser neu entdeckten Kraft kann sie dann die Rückreise nach oben in die Realität antreten. Ihre Kraft zieht die Show vor allem durch die Aufhebung der Grenzen zwischen Eiskunstlauf und Akrobatik. Der Cirque du Soleil erkundet die Essenz des Eislaufens, führt den ureigenen Akrobatikstil auf unerforschtes Terrain – eine Eisfläche – und lässt damit die Grenzen zwischen Eissport und Zirkuskunst fließend erscheinen. Hier zeigen Gymnasten und Eiskunstläufer Akrobatik auf dem Eis und in der Luft, kombinieren viele Disziplinen nahtlos miteinander. Synchronisierter und extremer Eislauf sowie Freestylefiguren werden parallel zu Zirkusdisziplinen wie freischwingende Trapeze und Luftakrobatik gezeigt. Eiskunstläufer erlernten chinesische Stangenakrobatik, Zirkusartisten das Eislaufen und Extremeisläufer eigneten sich Figuren aus dem Eiskunstlauf an. So entsteht ein Abend voller einmaliger Momente, der gleichzeitig hochanspruchsvoll und wunderschön ist.

Eine der Künstlerinnen, die ihre ganzes Können auf der Eisfläche zeigt, ist Stina Martini aus Graz. Die dreifache österreichische Meisterin im Paarlauf, die in Stuttgart bei ihren Auftritten bei Disney on Ice als Ariel die Meerjungfrau in bester Erinnerung geblieben ist, zeigt sich ganz begeistert von der einzigartigen Show.

»Ich habe mich sehr gefreut, als ich dazu eingeladen wurde Teil dieser einzigartigen Show zu sein«, erklärt sie strahlend.

»Crystal« sei vor allem durch die weltweit einzigartige Kombination von Eiskunstlauf und Akrobatik ein echtes Spektakel, das man nicht verpassen sollte. alh

Cirque du Soleil – Crystal

Mi. 22. bis So. 26. Februar, Porsche Arena, Stuttgart, alle Infos:

www.stuttgart-live.de