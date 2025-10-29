Claire Huangci: Klassik-Highlight auf Schloss Kapfenburg, 20.11.25

Wenn Claire Huangci spielt, spürt man in jeder Sekunde ihre Leidenschaft für die Musik. Ihre Interpretationen zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus musikalischer Sensibilität, gestalterischer Souveränität und feinsinniger Klangdramaturgie aus. Mit einem unbändigen Entdeckergeist und einer herausragenden Virtuosität bewegt sie sich sicher durch unterschiedlichste Stilepochen und Klangwelten – stets neugierig, stets mit künstlerischer Tiefe.

Die amerikanische Pianistin fasziniert ihr Publikum. Ihr Repertoire reicht von Bach und Scarlatti über die deutsche und russische Romantik bis hin zu Bernstein, Amy Beach und Barber – ein Beweis für ihre außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit. Auf Schloss Kapfenburg bringt Claire Huangci diese Vielseitigkeit eindrucksvoll zur Geltung. Auf dem Programm stehen Schuberts Sonaten-Fantasie in G-Dur, Beethovens berühmte Mondschein-Sonate, Mendelssohn-Bartholdys Fantasie fis-Moll sowie Gershwins mitreißende Rhapsody in Blue – ein abwechslungsreicher Abend, der Romantik, Impression und Jazz in perfekter Balance vereint.

Claire Huangci weltweit gefragt: Sie kehrt zu renommierten Orchestern wie dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester, den Symphonien von Porto, Island, Vorarlberg, Nordwestdeutschland und Pacific zurück und gibt Debüts u.a. mit den Orchestern in Basel, Hannover, Bremen, Bochum und Milwaukee. In den vergangenen Spielzeiten dirigierte sie regelmäßig Konzerte vom Klavier aus – ganz in der Tradition der »Play-Direct«-Aufführungen. Ihre Auftritte führten sie bereits in die bedeutendsten Konzertsäle der Welt – darunter Carnegie Hall, Suntory Hall Tokyo, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie Berlin, Konzerthaus Wien und das Festspielhaus Salzburg. Bei Festivals wie dem Lucerne Festival, dem Rheingau Musik Festival oder dem Klavier-Festival Ruhr ist sie ein gern gesehener Gast. Zu ihren Partnern zählen u.a. das Mozarteumorchester Salzburg, das Tonhalle-Orchester Zürich, das Musikkollegium Winterthur sowie Dirigenten wie Carl St. Clair, Elim Chan, Cornelius Meister und Sir Roger Norrington.

Geboren in Rochester (New York), wurde Claire Huangci schon früh als Ausnahmetalent gefeiert – 1999 wurde sie ins Weiße Haus eingeladen. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei Gary Graffman und Eleanor Sokoloff am Curtis Institute of Music sowie später bei Arie Vardi in Hannover. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit ersten Preisen bei bedeutenden Wettbewerben wie dem ARD-Musikwettbewerb, oder den Chopin-Wettbewerben in Europa und den USA. Heute ist sie nicht nur als Solistin gefragt, sondern engagiert sich auch als offizielle Botschafterin des Henle Verlags sowie als künstlerische Leiterin der Kammerkonzertreihe Erbach.

Claire Huangci, Do. 20. November, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de