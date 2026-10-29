Climax Blues Band in Ellwangen, 28.11.26

Seit mehr als fünf Jahrzehnten zählt die Climax Blues Band zu den renommiertesten Live-Acts Großbritanniens. Ihren internationalen Durchbruch feierte die Band mit dem Hit »Couldn’t Get It Right«, der 1977 Platz drei der US-Billboard-Charts erreichte. 2026 jährt sich die Veröffentlichung des Songs zum 50. Mal. Nach dem Tod von Gründer und Frontmann Colin Cooper setzt die Band dessen musikalisches Vermächtnis fort. Auf der Bühne verbindet sie die bekannten Klassiker ihres umfangreichen Repertoires mit neuem Material. Dabei bleibt der charakteristische Bluesrock-Sound erhalten, während aktuelle Songs dem Programm zusätzliche Facetten verleihen.

Climax Blues Band, Sa. 28. November, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, www.ellwangen.de